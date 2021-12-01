Лавров назвал слова Лукашенко о ядерном оружии предостережением Западу

19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил перенос ядерного оружия США к востоку от Германии, если та откажется хранить его у себя. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ заявил, что такой шаг нарушит положения Основополагающего акта Россия — НАТО, в рамках которого альянс отказался от намерений развертывать ядерное оружие на территории новых членов. Соглашение между Россией и НАТО было заключено в мае 1997 г. Польша вступила в НАТО в 1999 г., Литва, Латвия и Эстония — пятью годами позже.