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На афгано-иранской границе произошли столкновения между пограничниками и талибами

Ведомости

На границе Ирана и Афганистана произошло вооруженное столкновение между иранскими пограничниками и бойцами движения «Талибан» (запрещено в России), пишет иранское агентство Tasnim.

Сообщается, что обои произошли в районе Конг афганской провинции Нимроз из-за «недопонимания». Иранские фермеры в среду якобы зашли за стены, которые были возведены в нескольких сотнях метров от границы Афганистана на территории Ирана для борьбы с контрабандистами и другими преступниками. Талибы посчитали это нарушением границы Афганистана и открыли огонь, после чего началась перестрелка с иранскими пограничниками.

Первым о столкновении на границе сообщило афганское информагентство Aamaj News, которое опубликовало видео с места событий. По данным агентства, стороны применяли стрелковое оружие и артиллерию, а два иранских контрольно-пропускных пункта перешли под контроль «Талибана». Tasnim со ссылкой на источник опровергло информацию о захвате КПП, заявив, что иранские силы полностью контролируют границу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных