На афгано-иранской границе произошли столкновения между пограничниками и талибами

Сообщается, что обои произошли в районе Конг афганской провинции Нимроз из-за «недопонимания». Иранские фермеры в среду якобы зашли за стены, которые были возведены в нескольких сотнях метров от границы Афганистана на территории Ирана для борьбы с контрабандистами и другими преступниками. Талибы посчитали это нарушением границы Афганистана и открыли огонь, после чего началась перестрелка с иранскими пограничниками.