На афгано-иранской границе произошли столкновения между пограничниками и талибами
На границе Ирана и Афганистана произошло вооруженное столкновение между иранскими пограничниками и бойцами движения «Талибан» (запрещено в России), пишет иранское агентство Tasnim.
Сообщается, что обои произошли в районе Конг афганской провинции Нимроз из-за «недопонимания». Иранские фермеры в среду якобы зашли за стены, которые были возведены в нескольких сотнях метров от границы Афганистана на территории Ирана для борьбы с контрабандистами и другими преступниками. Талибы посчитали это нарушением границы Афганистана и открыли огонь, после чего началась перестрелка с иранскими пограничниками.
Первым о столкновении на границе сообщило афганское информагентство Aamaj News, которое опубликовало видео с места событий. По данным агентства, стороны применяли стрелковое оружие и артиллерию, а два иранских контрольно-пропускных пункта перешли под контроль «Талибана». Tasnim со ссылкой на источник опровергло информацию о захвате КПП, заявив, что иранские силы полностью контролируют границу.