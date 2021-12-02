Лукашенко оценил перспективы создания единой валюты России и Белоруссии
Россия и Белоруссия пока не пришли к созданию единой валюты в рамках Союзного государства, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли», — сказал он в интервью «РИА Новости», добавив, что к этому вопросу нужно подойти обстоятельно. По словам Лукашенко, когда такая валюта будет создана, она будет называться рублем. Однако он напомнил, что договоренности Минска и Москвы подразумевают создание третьей валюты, а не использование белорусского или российского рубля.
Другим предметом обсуждения белорусский президент назвал создание независимого инвестиционного центра. «Давайте сделаем как в Евросоюзе. Он не должен быть российским, это более высокий уровень интеграции, к которому мы еще не подошли. Подойдем — будем решать», — сказал он. Белорусский президент считает, что у процесса интеграции России и Белоруссии «нет никаких пределов».
На переговорах с Лукашенко в сентябре президент России Владимир Путин напомнил, что перед введением единой валюты необходимо сформировать общую макроэкономическую политику, которая предполагает единую денежно-кредитную политику, интеграцию платежных систем, а также информационную безопасность в финансовой сфере. Центробанки обеих стран заявляли, что разговоры об этом пока преждевременны.
Главы обоих государств утвердили 28 союзных программ в начале ноября. Они направлены на «сближение» макроэкономической политики, «гармонизацию» денежно-кредитной политики, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, а также интеграцию национальных платежных систем, внедрение общей системы быстрых платежей и отмену телефонного роуминга между двумя странами.