Лукашенко оценил перспективы создания единой валюты России и Белоруссии

«Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли», — сказал он в интервью «РИА Новости», добавив, что к этому вопросу нужно подойти обстоятельно. По словам Лукашенко, когда такая валюта будет создана, она будет называться рублем. Однако он напомнил, что договоренности Минска и Москвы подразумевают создание третьей валюты, а не использование белорусского или российского рубля.