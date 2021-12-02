Газета
Политика

Лукашенко оценил перспективы создания единой валюты России и Белоруссии

Ведомости

Россия и Белоруссия пока не пришли к созданию единой валюты в рамках Союзного государства, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли», — сказал он в интервью «РИА Новости», добавив, что к этому вопросу нужно подойти обстоятельно. По словам Лукашенко, когда такая валюта будет создана, она будет называться рублем. Однако он напомнил, что договоренности Минска и Москвы подразумевают создание третьей валюты, а не использование белорусского или российского рубля.

Другим предметом обсуждения белорусский президент назвал создание независимого инвестиционного центра. «Давайте сделаем как в Евросоюзе. Он не должен быть российским, это более высокий уровень интеграции, к которому мы еще не подошли. Подойдем — будем решать», — сказал он. Белорусский президент считает, что у процесса интеграции России и Белоруссии «нет никаких пределов».

На переговорах с Лукашенко в сентябре президент России Владимир Путин напомнил, что перед введением единой валюты необходимо сформировать общую макроэкономическую политику, которая предполагает единую денежно-кредитную политику, интеграцию платежных систем, а также информационную безопасность в финансовой сфере. Центробанки обеих стран заявляли, что разговоры об этом пока преждевременны.

Главы обоих государств утвердили 28 союзных программ в начале ноября. Они направлены на «сближение» макроэкономической политики, «гармонизацию» денежно-кредитной политики, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, а также интеграцию национальных платежных систем, внедрение общей системы быстрых платежей и отмену телефонного роуминга между двумя странами.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ и общую военную доктрину

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных