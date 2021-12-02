Глава МИД Великобритании призвала Лаврова снизить напряженность вокруг Украины
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым призвала российское правительство к деэскалации ситуации на Украине, говорится в сообщении британского министерства. Встреча прошла на полях совета министров ОБСЕ в Стокгольме.
«Министр иностранных дел выразила обеспокоенность ростом напряженности по всей Европе и вновь заявила о поддержке Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины, призвав российское правительство к деэскалации ситуации», — говорится в сообщении.
Также Трасс призвала Лаврова использовать влияние Москвы и побудить президента Белоруссии Александра Лукашенко вступить в переговоры с оппозицией при посредничестве ОБСЕ.
В ноябре в западных СМИ появились сообщения о переброске российских военнослужащих и вооружений к границам Украины якобы с целью подготовки к последующему вторжению в страну. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки сообщал о возможном наступлении российских войск на территорию Украины с трех направлений, в том числе с территории Белоруссии и из Крыма. Россия категорически отрицает планы военной агрессии и заявляет о стягивании украинских войск и военной техники НАТО к российским рубежам. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, численность группировки украинских войск в зоне конфликта уже достигла 125 000 человек, что составляет половину всего личного состава вооруженных сил страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно называл такие сообщения вбросами. Он отмечал, что Россия может перебрасывать своих военных на своей территории, как она захочет, и что страна не представляет угрозы для других государств. Президент Владимир Путин также заявил, что о возможном вводе российских войск на Украину говорили и раньше, но этого не произошло.