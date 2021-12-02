В офисе Зеленского заявили о срыве готовящегося госпереворота на Украине
Дискуссия о готовящейся попытке госпереворота на Украине, которую начал президент Владимир Зеленский, помогла поменять политическое настроение жителей страны и предотвратить переворот, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк изданию Liga.net.
«Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой», — заявил Подоляк.
Он отметил, что «заговорщикам» неудобно захватывать власть, когда все взгляды устремлены на них. Такое внимание помешало политическим и экономическим игрокам «использовать людей на улицах для того, чтобы протиснуться куда-то во власть и получить что-то от государства», добавил Подоляк.
По его словам, заявление Зеленского привлекло больше внимания к возможным негативным сценариям на Украине, возможным деструктивным действиям олигархов и связанных с ними политиков и организаций. Подоляк подчеркнул, что такие действия, несомненно, последуют, когда государство резко ослабнет. Также теперь очевидны интересы политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты.
26 ноября в ходе большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся на Украине госперевороте, который якобы должен состояться 1 декабря. Он рассказал об аудиозаписях разговоров представителей Украины и России, которые якобы обсуждают выделение на переворот $1 млрд, а также участие в нем бизнесмена Рината Ахметова. По данным Forbes, последний является богатейшим гражданином Украины с состоянием в $7,6 млрд.
Ахметов позже опроверг слова Зеленского о том, что его втягивают в подготовку государственного переворота на Украине. СБУ сообщила о досудебном расследовании по совершению действий, направленных на захват государственной власти.