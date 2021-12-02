В офисе Зеленского заявили о срыве готовящегося госпереворота на Украине

По его словам, заявление Зеленского привлекло больше внимания к возможным негативным сценариям на Украине, возможным деструктивным действиям олигархов и связанных с ними политиков и организаций. Подоляк подчеркнул, что такие действия, несомненно, последуют, когда государство резко ослабнет. Также теперь очевидны интересы политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты.