СБУ заявила о расследовании попытки госпереворота на Украине
Главное следственное управление службы безопасности Украины (СБУ) ведет досудебное расследование по совершению действий, направленных на захват государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.
«Производство открыто по ч. 1 ст. 109 уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. О ходе расследования будет сообщено впоследствии», — отмечается в сообщении.
26 ноября в ходе большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся на Украине госперевороте, который якобы должен состояться 1 декабря. Он рассказал об аудиозаписях разговоров представителей Украины и России, которые якобы обсуждают выделение на переворот $1 млрд, а также участие в нем бизнесмена Рината Ахметова. По данным Forbes, последний является богатейшим гражданином Украины с состоянием в $7,6 млрд. Зеленский счел, что такие разговоры являются «подставой» для Ахметова. Однако если полученная информация верна, со стороны бизнесмена это будет большой ошибкой, отметил президент.
Ахметов позже опроверг слова Зеленского о том, что его втягивают в подготовку государственного переворота на Украине.
«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским — о якобы втягивании меня в какой-то государственный переворот, является полной ложью. Я возмущен тем, что втянут в эту ложь, несмотря на то, что говорит президент», — заявил Ахметов.