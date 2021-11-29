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Политика

СБУ заявила о расследовании попытки госпереворота на Украине

Ведомости

Главное следственное управление службы безопасности Украины (СБУ) ведет досудебное расследование по совершению действий, направленных на захват государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства. 

«Производство открыто по ч. 1 ст. 109 уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. О ходе расследования будет сообщено впоследствии», — отмечается в сообщении. 

26 ноября в ходе большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся на Украине госперевороте, который якобы должен состояться 1 декабря. Он рассказал об аудиозаписях разговоров представителей Украины и России, которые якобы обсуждают выделение на переворот $1 млрд, а также участие в нем бизнесмена Рината Ахметова. По данным Forbes, последний является богатейшим гражданином Украины с состоянием в $7,6 млрд. Зеленский счел, что такие разговоры являются «подставой» для Ахметова. Однако если полученная информация верна, со стороны бизнесмена это будет большой ошибкой, отметил президент.

Ахметов позже опроверг слова Зеленского о том, что его втягивают в подготовку государственного переворота на Украине. 

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским — о якобы втягивании меня в какой-то государственный переворот, является полной ложью. Я возмущен тем, что втянут в эту ложь, несмотря на то, что говорит президент», — заявил Ахметов.

Ранее по теме: Ахметов опроверг слова Зеленского о причастности к подготовке госпереворота

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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