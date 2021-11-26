Ахметов опроверг слова Зеленского о причастности к подготовке госпереворота

Ранее сегодня в ходе большой пресс-конференции Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся на Украине госперевороте, который якобы должен состояться 1 декабря. Он рассказал об аудиозаписях разговоров представителей Украины и России, которые якобы обсуждают выделение на переворот $1 млрд, а также участие в нем бизнесмена Рината Ахметова. По данным Forbes, последний является богатейшим гражданином Украины с состоянием в $7,6 млрд.