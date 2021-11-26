Ахметов опроверг слова Зеленского о причастности к подготовке госпереворота
Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его втягивают в подготовку государственного переворота на Украине. Такое заявление опубликовано в аккаунте в Facebook компании System Capital Management, которую основал Ахметов.
«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским — о якобы втягивании меня в какой-то государственный переворот, является полной ложью. Я возмущен тем, что втянут в эту ложь, несмотря на то, что говорит президент», — заявил Ахметов.
Он отметил, что выступает за независимую демократическую и целостную Украину и что его действия доказывают это. Ахметов подчеркнул, что продолжит защищать свободную Украину и сделает все возможное, чтобы избежать авторитаризма и цензуры в стране.
Ранее сегодня в ходе большой пресс-конференции Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся на Украине госперевороте, который якобы должен состояться 1 декабря. Он рассказал об аудиозаписях разговоров представителей Украины и России, которые якобы обсуждают выделение на переворот $1 млрд, а также участие в нем бизнесмена Рината Ахметова. По данным Forbes, последний является богатейшим гражданином Украины с состоянием в $7,6 млрд.
Зеленский счел, что такие разговоры являются «подставой» для Ахметова. Однако если полученная информация верна, со стороны бизнесмена это будет большой ошибкой, отметил президент.