Глава МИД Украины оценил заявление Лукашенко о планах посетить Крым

Ранее белорусский президент назвал Крым де-факто и де-юре российской территорией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление «очень важным». При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальное признание Минском Крыма российским нанесет удар по отношениям Белоруссии и Украины. Затем Лукашенко заявил, что хочет поехать в Крым и уже договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным.