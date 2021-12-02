Глава МИД Украины оценил заявление Лукашенко о планах посетить Крым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко своими словами о планах посетить Крым «сжег мосты» в отношениях с Украиной. Такое заявление Кулеба сделал в интервью латышскому изданию Sargs.lv.
«Александр Лукашенко недавно объявил о планах посетить "оккупированный" Россией Крымский полуостров. Это небольшая, но важная деталь гораздо более широкой картины. Что таким образом достигается? Этим заявлением Лукашенко сжигает практически все мосты в отношениях с Украиной, делая Беларусь враждебной Украине страной», — заявил Кулеба.
Ранее белорусский президент назвал Крым де-факто и де-юре российской территорией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление «очень важным». При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальное признание Минском Крыма российским нанесет удар по отношениям Белоруссии и Украины. Затем Лукашенко заявил, что хочет поехать в Крым и уже договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.