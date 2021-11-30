Лукашенко назвал Крым юридически и фактически российским

10 ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что, хотя позиция Минска по Крыму остается неизменной, там осознают, что в реальности полуостров является частью России. После этого спикер украинского министерства иностранных дел Олег Николенко предупредил о «непоправимых последствиях», которые возникнут в украинско-белорусских отношениях в случае официального признания Минском Крыма российским.