Лукашенко назвал Крым юридически и фактически российским
Крым и де-факто, и де-юре является российской территорией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству «РИА Новости».
«Мы все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — сказал глава республики.
10 ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что, хотя позиция Минска по Крыму остается неизменной, там осознают, что в реальности полуостров является частью России. После этого спикер украинского министерства иностранных дел Олег Николенко предупредил о «непоправимых последствиях», которые возникнут в украинско-белорусских отношениях в случае официального признания Минском Крыма российским.
Ранее Лукашенко заявил, что республика признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх». При этом неофициально о том, что это фактически российская территория, белорусский президент заявил еще в 2014 г.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.