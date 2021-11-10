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Киев предупредил Минск о «непоправимых последствиях» признания Крыма российским

Ведомости

Официальное признание Минском Крыма частью России приведет к «непоправимым последствиям» для отношений Белоруссии и Украины, заявил спикер украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Исходим из того, что официально, как и ранее, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах. Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина».

В Киеве надеются, что Минск осознает это и не будет действовать вопреки нормам международного права, подчеркнул Николенко.

Сегодня министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью «РИА Новости» заявил, что позиция Минска по Крыму остается неизменной. Однако при этом в республике понимают, что в реальности полуостров сейчас является частью России, добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх». При этом неофициально о том, что теперь это фактически российская территория, глава государства сказал еще в 2014 г.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Лавров ответил на слова Лукашенко о признании Крыма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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