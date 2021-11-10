Киев предупредил Минск о «непоправимых последствиях» признания Крыма российским

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх». При этом неофициально о том, что теперь это фактически российская территория, глава государства сказал еще в 2014 г.