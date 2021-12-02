Лавров пообещал ответные меры в случае новых санкций со стороны США
Россия отреагирует, если власти США введут в ее отношении новые санкции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд, что Вашингтон введет против Москвы беспрецедентные санкции в случае агрессии против Украины.
«Если последуют новые, как они говорят, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Не можем не реагировать. Как отреагируем? Будет видно, не хочу сейчас гадать на что решится Запад, грозя какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Министр назвал введение санкций тупиковым путем, который в итоге обернется против самих инициаторов. Лавров выразил надежду, что это говорит не об утрате Западом способности вести переговоры, а о том, что русофобское течение в НАТО и ЕС пока не дает им заняться конкретными делами и уйти от конфронтации.
«До этого тоже были санкции, которых раньше не было. Наши западные коллеги просто абсолютно утратили культуру диалога, культуру дипломатических переговоров и достижения консенсуса, способность коллективно искать баланс интересов — чуть что не по их желанию, сразу вводятся санкции», — подчеркнул Лавров.
Ранее Виктория Нуланд в ходе выступления на «Киевском форуме безопасности» заявила, что власти США введут «невиданные ранее» санкции в отношении России, если она проявит агрессию в отношении Украины. Дипломат добавила, что все члены НАТО проявляют солидарность в этом вопросе, как и в поддержке суверенитета Украины. Она призвала Киев вести себя сдержанно и не поддаваться на «провокации» России.
В ноябре в западных СМИ появились сообщения о переброске российских военнослужащих и вооружений к границам Украины якобы с целью подготовки к последующему вторжению в страну. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки сообщал о возможном наступлении российских войск на территорию Украины с трех направлений, в том числе с территории Белоруссии и из Крыма. Россия категорически отрицает планы военной агрессии и заявляет о стягивании украинских войск и военной техники НАТО к российским рубежам. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, численность группировки украинских войск в зоне конфликта уже достигла 125 000 человек, что составляет половину всего личного состава вооруженных сил страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно называл такие сообщения вбросами. Он отмечал, что Россия может перебрасывать своих военных на своей территории, как она захочет, и что страна не представляет угрозы для других государств. Президент Владимир Путин также заявил, что о возможном вводе российских войск на Украину говорили и раньше, но этого не произошло.