Лавров пообещал ответные меры в случае новых санкций со стороны США

В ноябре в западных СМИ появились сообщения о переброске российских военнослужащих и вооружений к границам Украины якобы с целью подготовки к последующему вторжению в страну. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки сообщал о возможном наступлении российских войск на территорию Украины с трех направлений, в том числе с территории Белоруссии и из Крыма. Россия категорически отрицает планы военной агрессии и заявляет о стягивании украинских войск и военной техники НАТО к российским рубежам. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, численность группировки украинских войск в зоне конфликта уже достигла 125 000 человек, что составляет половину всего личного состава вооруженных сил страны.