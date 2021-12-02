Шалленберг заявил о готовности уйти с поста канцлера Австрии
Александер Шалленберг заявил о готовности уйти с поста канцлера Австрии после объявления об уходе из политики его предшественника Себастьяна Курца, сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на заявление самого Шалленберга.
Руководство правительством и Австрийской народной партией (АНП) должно быть сосредоточено в одних руках. Решение об этом должно быть принято внутри партии, добавил он. «Я твердо убежден, что обе должности — главы правительства и лидера Австрийской партии, набравшей наибольшее число голосов,— должен скоро снова занять один человек»,— говорится в заявлении Шалленберга.
Шалленберг стал канцлером Австрии в октябре этого года после отставки Курца. До этого Шалленберг был министром иностранных дел.
9 октября прежний канцлер Австрии Себастьян Курц подал в отставку. Это произошло после того, как в конце прошлой недели прокуратура провела обыски в офисах консервативной Австрийской народной партии (АНП) по коррупционному делу. По мнению правоохранителей, в 2016–2018 гг. министерство финансов оплачивало рекламу в таблоиде Osterreich в обмен на публикацию там сфальсифицированных опросов общественного мнения, подававших Курца в благоприятном свете. C 2013 по 2017 г. Курц занимал пост министра иностранных дел, а с 2017 г. — лидера АНП.
2 декабря Курц объявил об уходе из политики, сообщало Kronen Zeitung. Он сложит с себя полномочия председателя АНП.