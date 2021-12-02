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Шалленберг заявил о готовности уйти с поста канцлера Австрии

Ведомости

Александер Шалленберг заявил о готовности уйти с поста канцлера Австрии после объявления об уходе из политики его предшественника Себастьяна Курца, сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на заявление самого Шалленберга. 

Руководство правительством и Австрийской народной партией (АНП) должно быть сосредоточено в одних руках. Решение об этом должно быть принято внутри партии, добавил он. «Я твердо убежден, что обе должности — главы правительства и лидера Австрийской партии, набравшей наибольшее число голосов,— должен скоро снова занять один человек»,— говорится в заявлении Шалленберга.

Шалленберг стал канцлером Австрии в октябре этого года после отставки Курца. До этого Шалленберг был министром иностранных дел. 

9 октября прежний канцлер Австрии Себастьян Курц подал в отставку. Это произошло после того, как в конце прошлой недели прокуратура провела обыски в офисах консервативной Австрийской народной партии (АНП) по коррупционному делу. По мнению правоохранителей, в 2016–2018 гг. министерство финансов оплачивало рекламу в таблоиде Osterreich в обмен на публикацию там сфальсифицированных опросов общественного мнения, подававших Курца в благоприятном свете. C 2013 по 2017 г. Курц занимал пост министра иностранных дел, а с 2017 г. — лидера АНП.

2 декабря Курц объявил об уходе из политики, сообщало Kronen Zeitung. Он сложит с себя полномочия председателя АНП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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