Александр Шалленберг стал канцлером Австрии

9 октября прежний канцлер Австрии Себастьян Курц подал в отставку. Это произошло после того, как в конце прошлой недели прокуратура провела обыски в офисах консервативной Австрийской народной партии (АНП) по коррупционному делу. По мнению правоохранителей, в 2016–2018 гг. министерство финансов оплачивало рекламу в таблоиде Osterreich в обмен на публикацию там сфальсифицированных опросов общественного мнения, подававших Курца в благоприятном свете. C 2013 по 2017 г. Курц занимал пост министра иностранных дел, а с 2017 г. — лидера АНП.