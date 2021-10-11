Александр Шалленберг стал канцлером Австрии
Бывший министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг принял присягу в качестве федерального канцлера страны, сообщается на официальном сайте правительства республики.
«11 октября 2021 г. федеральный президент Александр Ван дер Беллен принял присягу Александра Шалленберга в качестве нового федерального канцлера в канцелярии президента», — сказано в сообщении.
Министром иностранных дел назначен Майкл Линхарт. До этого, с 2018 по 2021 г., он был послом Австрии во Франции, а с 2013 по 2018 г. — генеральным секретарем в МИДе.
9 октября прежний канцлер Австрии Себастьян Курц подал в отставку. Это произошло после того, как в конце прошлой недели прокуратура провела обыски в офисах консервативной Австрийской народной партии (АНП) по коррупционному делу. По мнению правоохранителей, в 2016–2018 гг. министерство финансов оплачивало рекламу в таблоиде Osterreich в обмен на публикацию там сфальсифицированных опросов общественного мнения, подававших Курца в благоприятном свете. C 2013 по 2017 г. Курц занимал пост министра иностранных дел, а с 2017 г. — лидера АНП.