Австрийский канцлер Себастьян Курц подал в отставку

Самый молодой в истории страны 35-летний канцлер Австрии Себастьян Курц подал 9 октября в отставку со своего поста. Это произошло после того, как прокуратура провела в конце прошлой недели обыски в офисах консервативной Австрийской народной партии (АНП) по коррупционному делу. По мнению правоохранителей, в 2016–2018 гг. министерство финансов оплачивало рекламу в таблоиде Osterreich в обмен на публикацию там сфальсифицированных опросов общественного мнения, подававших Курца в благоприятном свете. C 2013 по 2017 г. Курц занимал пост министра иностранных дел, а с 2017 г. – лидера АНП.