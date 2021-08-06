Путин назвал Австрию одним из ключевых партнеров России в Европе

«Эта страна [Австрия] — один из наших ключевых партнеров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие ее представителей — причем это было самое широкое представительство — в Петербургском экономическом форуме и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца», — сказал Путин.