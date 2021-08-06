Путин назвал Австрию одним из ключевых партнеров России в Европе
Австрия является одним из ключевых партнеров России в Европе, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии запуска завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии, который входит в австрийскую группу компаний «Ласселсбергер». Слова главы государства передает ТАСС.
«Эта страна [Австрия] — один из наших ключевых партнеров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие ее представителей — причем это было самое широкое представительство — в Петербургском экономическом форуме и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца», — сказал Путин.
В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц, видеобращение которого также было показано на церемонии запуска завода, отметил особое значение российского рынка для республики.
«Российский рынок имеет для Австрии особое значение, ведь Россия является одним из важнейших торговых партнеров Австрии. Поэтому я особенно рад, что благодаря вовлеченной работе передовых австрийских предприятий, таких как группа "Ласселсбергер", мы сможем еще больше укрепить наши устойчивые экономические связи», — сказал Курц в видеообращении.
Ежегодно на заводе планируется производить до 240 тыс. тонн белого цемента и 100 тыс. тонн микрокальцита, а также до 300 тыс. тонн сухих строительных смесей. Объем вложений составляет 5,7 млрд руб.