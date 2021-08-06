Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Путин назвал Австрию одним из ключевых партнеров России в Европе

Ведомости

Австрия является одним из ключевых партнеров России в Европе, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии запуска завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии, который входит в австрийскую группу компаний «Ласселсбергер». Слова главы государства передает ТАСС.

«Эта страна [Австрия] — один из наших ключевых партнеров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие ее представителей — причем это было самое широкое представительство — в Петербургском экономическом форуме и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца», — сказал Путин.

В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц, видеобращение которого также было показано на церемонии запуска завода, отметил особое значение российского рынка для республики.

«Российский рынок имеет для Австрии особое значение, ведь Россия является одним из важнейших торговых партнеров Австрии. Поэтому я особенно рад, что благодаря вовлеченной работе передовых австрийских предприятий, таких как группа "Ласселсбергер", мы сможем еще больше укрепить наши устойчивые экономические связи», — сказал Курц в видеообращении.

Ежегодно на заводе планируется производить до 240 тыс. тонн белого цемента и 100 тыс. тонн микрокальцита, а также до 300 тыс. тонн сухих строительных смесей. Объем вложений составляет 5,7 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных