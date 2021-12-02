МИД Белоруссии пообещал ответ на санкции ЕС

В МИДе отметили, что страна не первый раз сталкивается с такими вызовами, поэтому, как и прежде, Белоруссия окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит уровень жизни своего населения. «Чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона. И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься», — подчеркнули в МИДе.