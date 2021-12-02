МИД Белоруссии пообещал ответ на санкции ЕС
Власти Белоруссии в ответ на введение новых санкций Евросоюзом примут жесткие, асимметричные, но адекватные меры, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
«Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, так же как и их негативное воздействие на обе стороны. Вместе с тем, исключительно в качестве ответа, нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», — говорится в заявлении.
Введение Евросоюзом новых санкций в отношении Белоруссии абсурдно, их цель – экономически задушить Белоруссию и ухудшить жизнь ее граждан, отметили в МИДе. Там заявили о демонизации Белоруссии и игнорировании ЕС предоставленных фактов и мер по сдерживанию нелегальной миграции. В министерстве отметили, что союз хочет удовлетворить деловые интересы определенных европейских кругов, поэтому в санкционный список попали белорусские компании, которые не имеют отношения к миграционному кризису.
В МИДе отметили, что страна не первый раз сталкивается с такими вызовами, поэтому, как и прежде, Белоруссия окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит уровень жизни своего населения. «Чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона. И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься», — подчеркнули в МИДе.
Ранее сегодня Совет Европы ввел пятый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач рассказал, что в санкционный список вошли 11 субъектов хозяйственной деятельности Белоруссии, которые участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов, их сборе на территории Белоруссии и транспортировке на границу стран. Также в список вошли субъекты химической отрасли, авиационного сектора и отрасли, которая производит запчасти для автомобилей. В новый санкционный список ЕС включены 17 человек за причастность к перевозке мигрантов и нарушения прав человека в Белоруссии. Одновременно с ЕС санкции против Белоруссии ввели США и Великобритания.
В текущем году Польша, Латвия, Литва и Эстония заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики, наложенные после не признанной Брюсселем победы Лукашенко на президентских выборах в 2020 г. Миграционный кризис усугубился в ноябре, когда несколько тысяч мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, подошли к границе с Польшей. Сотни мигрантов пытались незаконно проникнуть на территорию ЕС, но были задержаны и выдворены.