Эрдоган изменил экспортный бренд Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил переименование торгового бренда Турции, циркуляр с подписью президента опубликован в официальном издании Resmi Gazete, передает Hurriyet.
Теперь в отношении экспортной продукции будет использоваться фраза «Made in Türkiye», а не «Made in Turkey», как раньше.
В циркуляре говорится, что фраза «Сделано в Турции» наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации.
Турецкий вариант названия страны начнут также использовать в официальной переписке с зарубежными государствами и организациями.