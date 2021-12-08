Путин поздравил нового канцлера Германии со вступлением в должность
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме вступившему в должность канцлера ФРГ Олафу Шольцу выразил надежду на налаживание конструктивного диалога. Текст обращения Путина приводит пресс-служба Кремля.
«Отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов наших стран, но и для всей Европы. Рассчитываю на налаживание с Вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне», – отметил в поздравлении Путин.
В свою очередь, в телеграмме ушедшей с поста канцлера ФРГ Ангеле Меркель президент обратил внимание на ее высокий авторитет как в Европе, так и во всем мире.
«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всём мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение», – отметил президент России.
Депутаты бундестага избрали новым канцлером Германии социал-демократа Олафа Шольца 8 декабря. 26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. На них победу одержали социал-демократы, незначительно опередившие ХДС, – 25,7% против 24,1%. Для консерваторов это является худшим результатом в истории.
На выборах бывший канцлер Ангела Меркель не выдвинула свою кандидатуру на пост канцлера. Вместо нее на выборы от консервативного блока пошел премьер-министр самой населенной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Главным его оппонентом внутри блока был Маркус Зёдер, лидер баварского Христианско-социального союза. В конце концов выбор был сделан в пользу Лашета, хотя Зёдер пользовался большей поддержкой избирателей.