Глава МИД Германии назвал «Северный поток — 2» несоответствующим нормам ЕС

«Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — заявила Бербок (цитата по ТАСС). Она уточнила, что газопровод «не соответствует предписаниям» Евросоюза.