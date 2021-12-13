Глава МИД Германии назвал «Северный поток — 2» несоответствующим нормам ЕС
Газопровод «Северный поток — 2» пока не соответствует европейскому праву в области энергетики, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.
«Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — заявила Бербок (цитата по ТАСС). Она уточнила, что газопровод «не соответствует предписаниям» Евросоюза.
Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как все будет организовано в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его строительство завершилось 10 сентября, но для запуска компания Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. И.о. директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий заявил, что сертификация трубопровода должна завершиться весной следующего года.