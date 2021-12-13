Новый кабмин ФРГ не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Новое правительство ФРГ не рассматривает президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве легитимного главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя кабмина республики Штеффена Хебештрайта.
«Мы не рассматриваем Лукашенко как легитимного правителя в Белоруссии», — озвучил Хаберштрайт на брифинге в Берлине.
Ранее новоизбранный канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «диктатором», который, по его словам, «не имеет легитимности со стороны собственного населения». Шольц отметил, что Лукашенко также попытался использовать мигрантов как рычаг давления на ЕС, однако в настоящее время потоки «по большей части остановлены» благодаря усилиям стран-членов, в том числе Германии.
В 2020 г. в Белоруссии прошли очередные президентские выборы, по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов избирателей, а его ближайший оппонент Светлана Тихановская — 10,09%. После подведения итогов в стране начались массовые акции протеста, Тихановская не признала результаты и покинула страну. Западные страны не считают Лукашенко легитимным главой государства, в результате чего ЕС ввел в действие пять пакетов санкций в отношении должностных лиц Белоруссии и ряда компаний. Свои санкции против Белоруссии ввели также США, Канада и Великобритания.