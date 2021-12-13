Новый кабмин ФРГ не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

В 2020 г. в Белоруссии прошли очередные президентские выборы, по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов избирателей, а его ближайший оппонент Светлана Тихановская — 10,09%. После подведения итогов в стране начались массовые акции протеста, Тихановская не признала результаты и покинула страну. Западные страны не считают Лукашенко легитимным главой государства, в результате чего ЕС ввел в действие пять пакетов санкций в отношении должностных лиц Белоруссии и ряда компаний. Свои санкции против Белоруссии ввели также США, Канада и Великобритания.