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МИД Украины отреагировал на слова Путина о непереданных активах СССР

Ведомости

Высказывание президента России Владимира Путина, что Украина не исполнила обязательства по возвращению России зарубежных активов СССР, является «манипуляцией фактами», заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Утверждение российского президента Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации иностранных активов Советского Союза — манипуляция фактами», — сказал он изданию «Укрінформ».

По словам Николенко, распределение имущества СССР регулируется Договором о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 1991 г. Из документа следует, что доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%.

В 1994 г. Россия и Украина подписали так называемое «соглашение о нулевом варианте», согласно которому первая обязалась выплатить долю второй во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 г. Украина же должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 г., добавил представитель МИДа. Он подчеркнул, что игнорирование Москвой требований предоставить сведения о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделала невозможным ратификацию соглашения Верховной радой.

«Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, вести речь о невыполнении каких-то обязательств без надлежащего правового процесса представляется необоснованным», — резюмировал Николенко. 

Накануне Путин в фильме «Россия. Новейшая история» сказал, что Украина является одной из стран, которые не передали России оставшееся от СССР имущество, несмотря на оплату Москвой всех внешних долгов Союза. Как пояснил президент, в 1990-е гг. Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. В 1993 г. страна взяла на себя обязательство погасить долги за все бывшие союзные республики с расчетом на то, что эти республики передадут России зарубежные активы. 

Ранее по теме: Путин рассказал о не переданных Украиной активах СССР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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