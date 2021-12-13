МИД Украины отреагировал на слова Путина о непереданных активах СССР

Накануне Путин в фильме «Россия. Новейшая история» сказал, что Украина является одной из стран, которые не передали России оставшееся от СССР имущество, несмотря на оплату Москвой всех внешних долгов Союза. Как пояснил президент, в 1990-е гг. Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. В 1993 г. страна взяла на себя обязательство погасить долги за все бывшие союзные республики с расчетом на то, что эти республики передадут России зарубежные активы.