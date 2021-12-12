Путин рассказал о не переданных Украиной активах СССР

По его словам, в 1990-е гг. Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. В 1993 г. страна взяла на себя обязательство погасить все долги за все бывшие союзные республики, напомнил президент. Это происходило в расчете на то, что эти республики передадут России зарубежные активы.