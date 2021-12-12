Путин рассказал о не переданных Украиной активах СССР
Украина является одной из стран, которые не передали России оставшееся от СССР имущество, несмотря на оплату Москвой всех внешних долгов Советского Союза. Такое заявление российский президент Владимир Путин сделал в эфире канала «Россия 1» в фильме «Россия. Новейшая история».
По его словам, в 1990-е гг. Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. В 1993 г. страна взяла на себя обязательство погасить все долги за все бывшие союзные республики, напомнил президент. Это происходило в расчете на то, что эти республики передадут России зарубежные активы.
«Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», — сказал Путин.
Россия пыталась вернуть активы из некоторых стран, но в ответ на обращения Москве предлагали самостоятельно договориться с республиками, чтобы те не претендовали на имущество.
«Потом Россия начала сама набирать большое количество кредитов. Вынуждена была это делать с учетом того, что вовремя не могли заплатить ни пенсии, ни заработные платы в социальной сфере, на государственной службе. Даже денежное довольствие военнослужащим не платили вовремя», — сказал глава государства.
Без кредитов тогда невозможно было обойтись, но начиная с 2000-х в стране начали «постепенно, шаг за шагом выправлять ситуацию в экономике», резюмировал Путин.