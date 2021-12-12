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Путин рассказал о не переданных Украиной активах СССР

Ведомости

Украина является одной из стран, которые не передали России оставшееся от СССР имущество, несмотря на оплату Москвой всех внешних долгов Советского Союза. Такое заявление российский президент Владимир Путин сделал  в эфире канала «Россия 1» в фильме «Россия. Новейшая история».

По его словам, в 1990-е гг. Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. В 1993 г. страна взяла на себя обязательство погасить все долги за все бывшие союзные республики, напомнил президент. Это происходило в расчете на то, что эти республики передадут России зарубежные активы.

«Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», — сказал Путин.

Россия пыталась вернуть активы из некоторых стран, но в ответ на обращения Москве предлагали  самостоятельно договориться с республиками, чтобы те не претендовали на имущество.

«Потом Россия начала сама набирать большое количество кредитов. Вынуждена была это делать с учетом того, что вовремя не могли заплатить ни пенсии, ни заработные платы в социальной сфере, на государственной службе. Даже денежное довольствие военнослужащим не платили вовремя», — сказал глава государства. 

Без кредитов тогда невозможно было обойтись, но начиная с 2000-х в стране начали «постепенно, шаг за шагом выправлять ситуацию в экономике», резюмировал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных