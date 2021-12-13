Нового министра внутренних дел Австрии обвинили в антисемитизме
Нобелевский лауреат по литературе Эльфрид Елинек, группа ученых и студентов обвинила нового министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера в антисемитских высказываниях и потребовала отставки политика, пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующее обращение в правительство страны.
По данным агентства, авторы обращения ссылаются на высказывания Карнера, которые он сделал во время предвыборной кампании более десяти лет назад. На тот момент Карнер был региональным чиновником консервативной Австрийской народной партии. Тогда нынешний глава МВД обвинил левоцентристских социал-демократов Австрии в работе «против страны с джентльменами из Америки и Израиля» и назвал их «отравителями климата».
«Антисемитский аспект этого комментария очевиден», — считают авторы письма. «Мы убеждены, что этот человек совершенно не подходит для должности министра внутренних дел, и призываем правительство передать нашу безопасность в руки умеренных политиков», — говорится в письме.
Представитель министра заявил Der Spiegel, что Карнер имел в виду предполагаемую «грязную агитацию» израильского политического советника. Сам Карнер заявил изданию, что сожалеет о сказанном, но при этом отверг обвинения в антисемитизме. «Если то, что я сказал тогда, было понято неоднозначно, я сожалею об этом», — сказал Карнер. «Комментарии никоим образом не были предназначены для того, чтобы из поняли таким образом, и я бы не стал делать их сейчас», — сказал министр.
Как пишет Bloomberg, Карнер уже не в первый раз подвергается критике. В городе Тексингал, где Карнер в последние годы занимал пост мэра, был открыт музей Энгельберту Дольфусу — поклоннику итальянского фашизма, который с 1932 по 1934 гг. Был канцлером Австрии. Он проводил антигитлеровскую политику, при этом сотрудничал с Бенито Муссолини, который обещал суверенитет Австрии взамен на внутриполитические реформы фашистского толка. Карнер пообещал, что музей будет переделан в 2022 г.