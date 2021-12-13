Нового министра внутренних дел Австрии обвинили в антисемитизме

Представитель министра заявил Der Spiegel, что Карнер имел в виду предполагаемую «грязную агитацию» израильского политического советника. Сам Карнер заявил изданию, что сожалеет о сказанном, но при этом отверг обвинения в антисемитизме. «Если то, что я сказал тогда, было понято неоднозначно, я сожалею об этом», — сказал Карнер. «Комментарии никоим образом не были предназначены для того, чтобы из поняли таким образом, и я бы не стал делать их сейчас», — сказал министр.