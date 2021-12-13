Депутату Рашкину запретили выходить из дома ночью и охотиться
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в виде запрета определенных действий, сообщила пресс-служба суда. С таким ходатайством обращался Следственный комитет.
Рашкину запрещено до 13 февраля 2022 г. без письменного разрешения следователя покидать место проживания в ночное время (с 23:00 до 7:00), посещать любые охотничьи угодья, общаться с другими фигурантами дела, а также пользоваться средствами связи и интернетом. Постановление пока не вступило в силу, адвокат Рашкина Константин Лазарев сообщил ТАСС, что защита обжалует его.
Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности 25 ноября, что дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. После этого следователи предъявили коммунисту обвинения в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ), ему грозит штраф до 1 млн руб. или от трех до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено после того, как Рашкина в ночь на 29 октября задержали в охотничьем угодье в Саратовской области с разделанной тушей лосихи, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. В региональном охотнадзоре тогда заявили, что транспортировка добытой дичи без разрешительных документов запрещена, а на охотничье угодье, где находился депутат, квота добычи лося не устанавливалась.
Рашкин изначально утверждал, что тушу он якобы нашел во время прогулки и хотел отвезти ее в полицию, но впоследствии поменял показания и признался в убийстве животного — по его словам, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть. При этом он заявил, что перепутал лося с кабаном из-за плохой видимости.