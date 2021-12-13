Депутату Рашкину запретили выходить из дома ночью и охотиться

Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности 25 ноября, что дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. После этого следователи предъявили коммунисту обвинения в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ), ему грозит штраф до 1 млн руб. или от трех до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено после того, как Рашкина в ночь на 29 октября задержали в охотничьем угодье в Саратовской области с разделанной тушей лосихи, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. В региональном охотнадзоре тогда заявили, что транспортировка добытой дичи без разрешительных документов запрещена, а на охотничье угодье, где находился депутат, квота добычи лося не устанавливалась.