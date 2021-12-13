СК предъявил Рашкину обвинения в незаконной охоте
Следователи предъявили депутату Госдумы от партии КПРФ Валерию Рашкину обвинения в незаконной охоте, сообщил его адвокат Константин Лазарев.
«Рашкину предъявили обвинение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ, то есть за незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба», — сказал он агентству ТАСС.
По словам Лазарева, Рашкин вину не признал. Депутат, охотясь на животных, был уверен, что не нарушает закон. Сам член КПРФ уже высказывался об этом ранее.
Следователи обратились в Басманный суд Москвы с просьбой избрать Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему хотят запретить покидать место жительства в период с 23.00 до 7.00, а также общаться с другими фигурантами дела.
В ночь на 29 октября 2021 г. Рашкин и его знакомый были задержаны в Лысогорском районе Саратовской области с разделанной тушей лосихи, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело, так как охота в указанном регионе запрещена. После этого депутат опубликовал видеообращение, где признался в убийстве животного, что он сначала отрицал.
Затем генеральный прокурор России Игорь Краснов направил в Госдуму представление о лишении Рашкина неприкосновенности. По словам главы ведомства, собранные доказательства указывают на нарушение депутатом ч. 2 ст. 258 УК РФ. Госдума проголосовала за лишение члена КПРФ неприкосновенности. 2 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело.
Сам Рашкин заявил, что убил лосиху неумышленно. По его словам, что был приглашен на охоту друзьями, которых знает 20-25 лет и у которых раньше всегда были необходимые документы. Себя представитель КПРФ назвал жертвой обстоятельств. Он подчеркнул, что и в этот раз организаторы заверили его в наличии лицензии, однако впоследствии таковой не оказалось. Рашкин выразил готовность сотрудничать со следствием, понести ответственность по закону, возместить ущерб в 80 000 руб. (такую оценку ущерба представил Краснов) и доставить в Саратовскую область новую лосиху соответствующего возраста.