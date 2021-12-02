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Председатель СК Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата Рашкина

Дело возбуждено по статье о незаконной охоте
Егор Ефимчик
Софья Сандурская / АГН «Москва»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте Саратовской области. Об этом сообщает в четверг, 2 декабря, пресс-служба ведомства. Коммунисту грозит штраф от 500 000 до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

привлечение депутата к ответственности по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц с применением транспортного средства и причинением крупного ущерба), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 000 до 1 млн руб. или от трех до пяти лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных