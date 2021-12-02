Председатель СК Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата Рашкина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте Саратовской области. Об этом сообщает в четверг, 2 декабря, пресс-служба ведомства. Коммунисту грозит штраф от 500 000 до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.