Председатель СК Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата Рашкина

Председатель СК Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата РашкинаДело возбуждено по статье о незаконной охоте
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте Саратовской области. Об этом сообщает в четверг, 2 декабря, пресс-служба ведомства. Коммунисту грозит штраф от 500 000 до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
привлечение депутата к ответственности по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц с применением транспортного средства и причинением крупного ущерба), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 000 до 1 млн руб. или от трех до пяти лет лишения свободы.