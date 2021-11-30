Депутат Рашкин будет судиться с Госдумой из-за недопуска адвокатов на заседание

Госдума 25 ноября проголосовала за то, чтобы лишить Рашкина депутатского иммунитета. «За» проголосовали 341 член нижней палаты парламента, против высказались 55, еще двое воздержались. На заседании присутствовал лично генпрокурор Игорь Краснов, который и направил в Думу представление о снятии с коммуниста иммунитета и возбуждении против него уголовного дела. Краснов выступал за привлечение депутата к ответственности по ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц с применением транспортного средства и причинением крупного ущерба), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 000 до 1 млн руб. или от трех до пяти лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура просит о разрешении привлечь Рашкина к административной ответственности (ст. 12.26 КоАП). По этой статье отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде и влечет наказание штрафом в 30 000 руб. и лишением прав на полтора-два года.