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Рада одобрила упрощенный порядок получения гражданства Украины для россиян

Ведомости

Верховная рада одобрила законопроект, в котором предлагается упростить процедуру получения украинского гражданства для нескольких категорий россиян, а также для участвующих в боевых действиях в Донбассе, сообщили «РИА Новости». За документ проголосовали 285 депутатов при необходимом минимуме в 226. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что получить гражданство Украины в упрощенном порядке смогут россияне, которых преследуют из-за их политических убеждений, и иностранцы и лица без гражданства, которые проходили или проходят военную службу по контракту в вооруженных силах Украины, а также участвуют в боевых действиях в Донбассе. 

Россияне, которые захотят получить украинское гражданство, должны будут подать декларацию об отказе от российского паспорта. Для вступления закона в силу его должен подписать президент Владимир Зеленский.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale заявил, что в период с 2016 по 2020 г. российское гражданство приняли 978 000 граждан Украины, из них порядка 470 000 жителей ДНР и ЛНР. Козак отметил, что решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера.

Ранее по теме: Гражданство России за 4 года приняли почти 1 млн украинцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных