Рада одобрила упрощенный порядок получения гражданства Украины для россиян

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что получить гражданство Украины в упрощенном порядке смогут россияне, которых преследуют из-за их политических убеждений, и иностранцы и лица без гражданства, которые проходили или проходят военную службу по контракту в вооруженных силах Украины, а также участвуют в боевых действиях в Донбассе.