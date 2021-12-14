Рада одобрила упрощенный порядок получения гражданства Украины для россиян
Верховная рада одобрила законопроект, в котором предлагается упростить процедуру получения украинского гражданства для нескольких категорий россиян, а также для участвующих в боевых действиях в Донбассе, сообщили «РИА Новости». За документ проголосовали 285 депутатов при необходимом минимуме в 226.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что получить гражданство Украины в упрощенном порядке смогут россияне, которых преследуют из-за их политических убеждений, и иностранцы и лица без гражданства, которые проходили или проходят военную службу по контракту в вооруженных силах Украины, а также участвуют в боевых действиях в Донбассе.
Россияне, которые захотят получить украинское гражданство, должны будут подать декларацию об отказе от российского паспорта. Для вступления закона в силу его должен подписать президент Владимир Зеленский.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale заявил, что в период с 2016 по 2020 г. российское гражданство приняли 978 000 граждан Украины, из них порядка 470 000 жителей ДНР и ЛНР. Козак отметил, что решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера.