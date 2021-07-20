Гражданство России за 4 года приняли почти 1 млн украинцев

По его словам, в период с 2016 по 2020 г. гражданство РФ приняли 978 000 граждан Украины, из них порядка 470 000 жителей ДНР и ЛНР. Козак отметил, что решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера.