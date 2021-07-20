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Гражданство России за 4 года приняли почти 1 млн украинцев

Ведомости

Решение России выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР не может рассматриваться как инструмент включения самопровозглашенных республик в состав РФ, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale, опубликованном на сайте российского посольства во Франции.

По его словам, в период с 2016 по 2020 г. гражданство РФ приняли 978 000 граждан Украины, из них порядка 470 000 жителей ДНР и ЛНР. Козак отметил, что решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера.

«Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России. За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины», — сказал Козак.

Ранее сообщалось, что жителям ЛНР и ДНР с российским гражданством разрешат проголосовать на выборах в Госдуму. Соответствующий документ планируется принять сегодня, 20 июля, на заседании Центризбиркома.

25 мая председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия разрабатывает «дополнительные опции», чтобы живущие в Донбассе россияне могли проголосовать онлайн. Все упиралось в техническую сложность, связанную с необходимостью найти способ верификации избирателя на портале госуслуг, отмечала она.

Ранее по теме: Жителям Донбасса с гражданством РФ разрешили голосовать онлайн на выборах в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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