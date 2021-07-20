Гражданство России за 4 года приняли почти 1 млн украинцев
Решение России выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР не может рассматриваться как инструмент включения самопровозглашенных республик в состав РФ, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale, опубликованном на сайте российского посольства во Франции.
По его словам, в период с 2016 по 2020 г. гражданство РФ приняли 978 000 граждан Украины, из них порядка 470 000 жителей ДНР и ЛНР. Козак отметил, что решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера.
«Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России. За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины», — сказал Козак.
Ранее сообщалось, что жителям ЛНР и ДНР с российским гражданством разрешат проголосовать на выборах в Госдуму. Соответствующий документ планируется принять сегодня, 20 июля, на заседании Центризбиркома.
25 мая председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия разрабатывает «дополнительные опции», чтобы живущие в Донбассе россияне могли проголосовать онлайн. Все упиралось в техническую сложность, связанную с необходимостью найти способ верификации избирателя на портале госуслуг, отмечала она.