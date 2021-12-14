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Политика

В Кремле назвали неприемлемым проект резолюции Совбеза ООН по климату

Ведомости

Проект резолюции Совета безопасности ООН, заблокированный российской стороной, был полностью неприемлем для нее, сказал журналистам во вторник, 14 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Резолюция действительно была полностью неприемлема, причем не только Россия, но и еще ряд стран нас поддержали. Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие, причем эти ограничения поступали от тех стран, которые в свое время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития и получив таким образом высокоиндустриальную экономику», — сказал Песков.

Накануне российская делегация в Совбезе наложила вето на проект резолюции, внесенной на рассмотрение в понедельник Ирландией и Нигером, который призывал политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках воздействие изменений климата на ситуацию с безопасностью. Индия, которая не обладает правом вето, также проголосовала против, Китай воздержался. Соавторами документа выступили 113 стран, еще 80 стран решили не присоединяться к нему.

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковала позицию России, высказав мнение, что страна пошла против интересов мирового сообщества. Песков ответил, что в Кремле «не согласны с этим абсолютно», а Москва является «ответственным участником климатической повестки дня».

Среди причин своего вето российское постпредство при ООН назвало «форсирование авторами данного документа, неготовность партнеров к диалогу о коренных причинах проблем, с которыми сталкиваются уязвимые страны».

«Навязываемый Совету документ предлагал однобоко — через климатическую призму — подходить к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности. Предложение по созданию такой автоматической взаимосвязи носило генерической характер. Оно игнорирует все остальные аспекты ситуаций, в которых находятся страны в конфликтах или отстающие в социально-экономическом развитии», — говорится в заявлении миссии. При этом российская сторона подтвердила, что разделяет озабоченность мирового сообщества негативными последствиями изменения климата и продолжает вносить свой вклад в глобальные усилия по борьбе с ними.

Ранее по теме: Россия наложила вето на проект Совбеза ООН по климату и безопасности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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