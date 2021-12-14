В Кремле назвали неприемлемым проект резолюции Совбеза ООН по климату

«Резолюция действительно была полностью неприемлема, причем не только Россия, но и еще ряд стран нас поддержали. Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие, причем эти ограничения поступали от тех стран, которые в свое время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития и получив таким образом высокоиндустриальную экономику», — сказал Песков.