Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщает пресс-служба Кремля. Главы государств обсудили ситуацию на Украине, необходимость переговоров с США и НАТО по выработке гарантий безопасности, а также двустороннее сотрудничество России и Финляндии.
Путин проинформировал Ниинистё о результатах переговоров с президентом США Джо Байденом, основными темами которых были конфликт на юго-востоке Украины и расширение блока НАТО на восток. Российский лидер отметил, что нынешнее руководство Украины нарушает минские договоренности, используя в Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотники. На фоне этого происходит расширение НАТО на восток и размещение вооружения на территориях, сопряженных с российской границей. В связи с этим Путин заявил о необходимости «безотлагательного запуска переговоров» с США и НАТО, чтобы выработать международно-правовые гарантии безопасности России, которые бы исключали дальнейшее продвижение альянса на восток.
Путин, как сообщили в пресс-службе, акцентировал внимание на том, что выработка таких гарантий «полностью соответствует принципу неделимости безопасности, зафиксированному в Хельсинском заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года».
Помимо этого президенты обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений государств, в том числе продолжение сотрудничества в торгово-экономической сфере и взаимодействие в региональных делах - на севере и в Арктике. В заключении, они обменялись поздравлениями в связи с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками.
7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Российский лидер оценил беседу как «открытую и предметную», по итогам которой были затронуты самые «сложные темы» — региональная проблематика, украинский кризис и продвижение НАТО на восток. По итогам встречи Путину и Байдену удалось договориться о начале диалога о безопасности в Европе.