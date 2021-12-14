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Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщает пресс-служба Кремля. Главы государств обсудили ситуацию на Украине, необходимость переговоров с США и НАТО по выработке гарантий безопасности, а также двустороннее сотрудничество России и Финляндии. 

Путин проинформировал Ниинистё о результатах переговоров с президентом США Джо Байденом, основными темами которых были конфликт на юго-востоке Украины и расширение блока НАТО на восток. Российский лидер отметил, что нынешнее руководство Украины нарушает минские договоренности, используя в Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотники. На фоне этого происходит расширение НАТО на восток и размещение вооружения на территориях, сопряженных с российской границей. В связи с этим Путин заявил о необходимости «безотлагательного запуска переговоров» с США и НАТО, чтобы выработать международно-правовые гарантии безопасности России, которые бы исключали дальнейшее продвижение альянса на восток. 

Путин, как сообщили в пресс-службе, акцентировал внимание на том, что выработка таких гарантий «полностью соответствует принципу неделимости безопасности, зафиксированному в Хельсинском заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года».

Помимо этого президенты обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений государств, в том числе продолжение сотрудничества в торгово-экономической сфере и взаимодействие в региональных делах -  на севере и в Арктике. В заключении, они обменялись поздравлениями в связи с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Российский лидер оценил беседу как «открытую и предметную», по итогам которой были затронуты самые «сложные темы» — региональная проблематика, украинский кризис и продвижение НАТО на восток. По итогам встречи Путину и Байдену удалось договориться о начале диалога о безопасности в Европе.

Ранее по теме: Путин в разговоре с Джонсоном призвал исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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