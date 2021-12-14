Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию на Украине

Путин проинформировал Ниинистё о результатах переговоров с президентом США Джо Байденом, основными темами которых были конфликт на юго-востоке Украины и расширение блока НАТО на восток. Российский лидер отметил, что нынешнее руководство Украины нарушает минские договоренности, используя в Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотники. На фоне этого происходит расширение НАТО на восток и размещение вооружения на территориях, сопряженных с российской границей. В связи с этим Путин заявил о необходимости «безотлагательного запуска переговоров» с США и НАТО, чтобы выработать международно-правовые гарантии безопасности России, которые бы исключали дальнейшее продвижение альянса на восток.