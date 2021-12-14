Захарова назвала новые санкции ЕС нелегитимными

13 декабря Евросоюз по итогам встречи министров иностранных дел утвердил санкции в отношении так называемой российской ЧВК «Вагнера» якобы в связи с деятельностью организации в Мали, Сирии, ЦАР, Ливии, Мозамбике и на Украине. Ограничения также введены в отношении еще трех связанных с ней юридических лиц (энергетических компаний) и восьми физических лиц.