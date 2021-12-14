Захарова назвала новые санкции ЕС нелегитимными
Евросоюз безосновательно обвинил российских граждан и организации в причастности к частной военной компании, поэтому введенные в этой связи санкции ЕС нелегитимны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
13 декабря Евросоюз по итогам встречи министров иностранных дел утвердил санкции в отношении так называемой российской ЧВК «Вагнера» якобы в связи с деятельностью организации в Мали, Сирии, ЦАР, Ливии, Мозамбике и на Украине. Ограничения также введены в отношении еще трех связанных с ней юридических лиц (энергетических компаний) и восьми физических лиц.
«Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании», — сообщила Захарова.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, «развернутая на Западе истерия» говорит о «ревностном отношении некоторых бывших европейских метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока». Захарова считает, что право этих стран на выбор услуг частных компаний на коммерческой основе «ощутимо тяготит европейских партнеров», а также «обостряет их постимперские амбиции».
«Отмечаем, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации. Независимые государства, самостоятельно оценивая собственные возможности в сфере безопасности, имеют все основания для налаживания взаимодействия с внешними партнерами по своему усмотрению», — отметила представитель МИД России.
Своими незаконными ограничениями ЕС ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику, подчеркнула Захарова, что является прямым нарушением основополагающих норм международного права.