Санкции Евросоюза против ЧВК Вагнера не помешают работе компании в Африке

Санкции Евросоюза против ЧВК Вагнера не помешают работе компании в АфрикеПод ограничения также попали еще три российские компании и восемь физлиц
Евросоюз по итогам встречи министров иностранных дел 13 декабря утвердил санкции в отношении так называемой российской ЧВК Вагнера якобы в связи с деятельностью организации в Мали, Сирии, ЦАР, Ливии, Мозамбике и на Украине. Ограничения также введены в отношении еще трех связанных с ней юридических лиц (энергетических компаний) и восьми физических лиц. Соответствующая информация опубликована в Официальном журнале Евросоюза.
Санкции введены против ЧВК Вагнера, «неинкорпорированной частной военной организации», о регистрации которой где бы то ни было ЕС не приводит сведений. В документе поясняется, что она якобы была создана в 2014 г. на основе так называемого Славянского корпуса, воевавшего в Сирии в 2013 г. По данным ЕС, ее возглавляет россиянин Дмитрий Уткин, а финансирует российский бизнесмен Евгений Пригожин. Пригожин всегда отвергал свою причастность к этой структуре, в том числе и в судах. В России им в 2021 г. был подан иск к радиостанции «Эхо Москвы» с требованием опровергнуть информацию о том, что он является владельцем этой компании. В Великобритании он на прошлой неделе подал иск к основателю организации Bellingcat Элиотту Хиггинсу, который обвинил эту ЧВК в военных преступлениях, а Пригожина назвал ее владельцем.
Санкции введены в связи с тем, что ЧВК Вагнера якобы «несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане и Мозамбике, которые включают пытки и внесудебные, суммарные или произвольные казни и убийства», говорится в решении о санкциях.
Ограничения введены против российского OOO «Евро полис». По данным ЕС, это частная компания, связанная с ЧВК Вагнера, которая занимается добычей полезных ископаемых, работает с нефтегазовым сектором Сирии. В Брюсселе считают, что ООО «Евро полис» используется в качестве прикрытия для группы Вагнера в Сирии. Компания подписала ряд контрактов с сирийским правительством через государственную General Petroleum Corp., в соответствии с которыми она получает 25% доходов от добычи нефти и газа на месторождениях, занятых в результате боевых действий подразделениями ЧВК Вагнера.
Санкции введены также в отношении зарегистрированного в Москве OOO «Велада». По данным ЕС, компания работает с нефтегазовым сектором в Сирии. В декабре 2019 г. сирийский парламент одобрил право «Велады» на разработку нефти и газа в стране, в том числе на нефтяных месторождениях в районах, контролируемых правительством на северо-востоке, и на газовом месторождении на севере страны. Также ограничения ввели против OOO «Меркурий», получившего, как и ООО «Евро полис», право на разработку нефтяных месторождений в Сирии в 2019 г.
Ограничения введены в отношении россиян Дмитрия Уткина (экс-офицер спецназа ГРУ, считается ЕС основателем и координатором ЧВК Вагнера), Дениса Харитонова (заместитель регионального руководителя астраханского отделения Союза добровольцев Донбасса, депутат Думы Астраханской области, считается ЕС наемником ЧВК Вагнера), Александра Кузнецова (по данным ЕС, командир разведывательного подразделения ЧВК Вагнера), Сергея Щербакова (по данным ЕС, наемник ЧВК Вагнера), Андрея Трошева (начальник штаба ЧВК Вагнера), Андрея Богатова (глава еще одного разведподразделения ЧВК Вагнера), Валерия Захарова (по данным ЕС, является советником по безопасности президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) и занимает в ЧВК Вагнера неназванный «один из ключевых постов») и др.
Из перечня физических лиц, оказавшихся в санкционном списке, роль многих изначально преувеличена и мифологизирована, считает политтехнолог и специалист по Западной Африке Виктор Васильев, или они уже не играют активной роли. По словам Васильева, Валерий Захаров, который действительно много сделал для укрепления безопасности в ЦАР, на текущий момент отошел от дел по состоянию здоровья и более не является советником по безопасности президента страны Фостен-Арканжа Туадера.
Впервые об обсуждении ЕС возможных санкций в отношении ЧВК Вагнера за «анонимное и дестабилизирующее вмешательство» в иностранные военные конфликты, в том числе в Мали, стало известно от главы МИД Франции Жан-Ива ле Дриана 15 ноября. В конце ноября ле Дриан также заявил, что отдельно Париж рассматривает вопрос введения санкций против властей Мали – военного правительства, пришедшего к власти в мае 2021 г. При этом французские официальные лица ни разу не сообщали о том, что ЧВК Вагнера уже присутствует в Мали.
По мнению эксперта Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, санкции ЕС не помешают деятельности ЧВК Вагнера, так как в них нет экстерриториального компонента в отличие от тех же санкций США. Они даже не помешают серьезно получать финансирование из стран ЕС, пусть и обходным путем, не сильно повлияют и на обозначенных физлиц, особенно если они не живут в ЕС. Так что это скорее «сигнальные» санкции для ЧВК Вагнера и тех лиц из России, кто связан с ней.
Судя по открытой официальной информации, российские военные специалисты, которые чиновниками ЕС именуются наемниками ЧВК Вагнера, прибывают к месту работы самолетами ВКС России и работают, координируя свои действия с российским государством, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Следовательно, ждать, что эти санкции воспрепятствуют работе этих структур, нет оснований, считает эксперт.
Подобные санкции никого не могут испугать и не могут как-либо повлиять на деятельность ЧВК Вагнера, считает Васильев. Такие государства, как Мали, ЦАР, Судан и им подобные, уже давно имеют вполне определенный имидж, и их власти перспектива сотрудничества с ЧВК или лицами, попавшими под санкции ЕС, не может никак испугать. С точки зрения логистики сейчас ЧВК Вагнера полностью автономна и независима от последствий введенных санкций ЕС, заключает эксперт.