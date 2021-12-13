Санкции Евросоюза против ЧВК Вагнера не помешают работе компании в Африке

Санкции введены против ЧВК Вагнера, «неинкорпорированной частной военной организации», о регистрации которой где бы то ни было ЕС не приводит сведений. В документе поясняется, что она якобы была создана в 2014 г. на основе так называемого Славянского корпуса, воевавшего в Сирии в 2013 г. По данным ЕС, ее возглавляет россиянин Дмитрий Уткин, а финансирует российский бизнесмен Евгений Пригожин. Пригожин всегда отвергал свою причастность к этой структуре, в том числе и в судах. В России им в 2021 г. был подан иск к радиостанции «Эхо Москвы» с требованием опровергнуть информацию о том, что он является владельцем этой компании. В Великобритании он на прошлой неделе подал иск к основателю организации Bellingcat Элиотту Хиггинсу, который обвинил эту ЧВК в военных преступлениях, а Пригожина назвал ее владельцем.