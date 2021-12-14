В Белоруссии ввели наказание до 12 лет лишения свободы за призывы к санкциям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении республики. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.
Если призывы обращены к рядовым лицам, они будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет. За призывы к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям, грозит до десяти лет. Если к санкциям призывает должностное лицо, а его действия приводят к «тяжким последствиям» – в частности, к ограничению торговли и включению белорусских компаний в санкционный список – это влечет за собой до 12 лет лишения свободы.
В пресс-службе нововведения назвали «адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил».
В начале декабря США, Евросоюз, Канада и Великобритания ввели новые санкции в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе страны с Польшей. Рестрикции коснулись нескольких белорусских компаний и предприятий, в том числе государственных компаний «Белавиа», «Беларусьнефть», «ГродноАзот», «Беларуськалий», а также сына Лукашенко Дмитрия, госдолга страны, сотрудников государственных СМИ, чиновников, судей и силовиков.
Ранее Лукашенко в интервью главе МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву называл ущерб страны от западных ограничений «мизерным», однако конкретные цифры не назвал. «Естественно, мы что-то теряем. Но по сравнению с тем, как мы проработали этот год, это мизер. Это мизер, я и не поручаю считать, потому что дороже будет посчитать», — сказал он.