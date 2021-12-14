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В Белоруссии ввели наказание до 12 лет лишения свободы за призывы к санкциям

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении республики. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Если призывы обращены к рядовым лицам, они будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет. За призывы к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям, грозит до десяти лет. Если к санкциям призывает должностное лицо, а его действия приводят к «тяжким последствиям» – в частности, к ограничению торговли и включению белорусских компаний в санкционный список – это влечет за собой до 12 лет лишения свободы.

В пресс-службе нововведения назвали «адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил».

В начале декабря США, Евросоюз, Канада и Великобритания ввели новые санкции в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе страны с Польшей. Рестрикции коснулись нескольких белорусских компаний и предприятий, в том числе государственных компаний «Белавиа», «Беларусьнефть», «ГродноАзот», «Беларуськалий», а также сына Лукашенко Дмитрия, госдолга страны, сотрудников государственных СМИ, чиновников, судей и силовиков.

Ранее Лукашенко в интервью главе МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву называл ущерб страны от западных ограничений «мизерным», однако конкретные цифры не назвал. «Естественно, мы что-то теряем. Но по сравнению с тем, как мы проработали этот год, это мизер. Это мизер, я и не поручаю считать, потому что дороже будет посчитать», — сказал он.

Ранее по теме: США, ЕС и Великобритания ввели новые санкции против Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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