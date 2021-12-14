В Белоруссии ввели наказание до 12 лет лишения свободы за призывы к санкциям

Если призывы обращены к рядовым лицам, они будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет. За призывы к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям, грозит до десяти лет. Если к санкциям призывает должностное лицо, а его действия приводят к «тяжким последствиям» – в частности, к ограничению торговли и включению белорусских компаний в санкционный список – это влечет за собой до 12 лет лишения свободы.