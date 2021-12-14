МИД призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела стран-членов ООН
Министерство иностранных дел (МИД) России призывало Европейский Союз (ЕС) перестать вмешиваться во внутренние дела государств-членов Организации Объединенных Наций (ООН). Соответствующий комментарий официального представителя МИДа Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства.
«Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН. Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения», — сказано в заявлении.
Также МИД призвал ЕС отказаться от введенных ранее санкций, так как подобные односторонние ограничения, по мнению ведомства, находятся «за рамками международного права». В министерстве добавили, что Россия оставляет за собой право ответить на «недружественные действия» ЕС.
Захарова отметила, что другие независимые страны сами оценивают свои возможности в сфере безопасности и могут налаживать взаимодействие с партнерами по собственному усмотрению. ЕС же «незаконными ограничениями ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику», отметили в МИД, подчеркнув, что подобные действия являются прямым нарушением основополагающих норм международного права.
Вчера ЕС утвердил санкции в отношении так называемой российской ЧВК Вагнера якобы в связи с деятельностью организации в Мали, Сирии, ЦАР, Ливии, Мозамбике и на Украине. Ограничения также введены в отношении еще трех связанных с ней энергетических компаний и восьми физических лиц.