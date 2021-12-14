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МИД призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела стран-членов ООН

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Министерство иностранных дел (МИД) России призывало Европейский Союз (ЕС) перестать вмешиваться во внутренние дела государств-членов Организации Объединенных Наций (ООН). Соответствующий комментарий официального представителя МИДа Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства.

«Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН. Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения», — сказано в заявлении.

Также МИД призвал ЕС отказаться от введенных ранее санкций, так как подобные односторонние ограничения, по мнению ведомства, находятся «за рамками международного права». В министерстве добавили, что Россия оставляет за собой право ответить на «недружественные действия» ЕС.

Захарова отметила, что другие независимые страны сами оценивают свои возможности в сфере безопасности и могут налаживать взаимодействие с партнерами по собственному усмотрению. ЕС же «незаконными ограничениями ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику», отметили в МИД, подчеркнув, что подобные действия являются прямым нарушением основополагающих норм международного права.

Вчера ЕС утвердил санкции в отношении так называемой российской ЧВК Вагнера якобы в связи с деятельностью организации в Мали, Сирии, ЦАР, Ливии, Мозамбике и на Украине. Ограничения также введены в отношении еще трех связанных с ней энергетических компаний и восьми физических лиц.

Ранее по теме: Санкции Евросоюза против ЧВК Вагнера не помешают работе компании в Африке

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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