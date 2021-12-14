МИД призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела стран-членов ООН

Захарова отметила, что другие независимые страны сами оценивают свои возможности в сфере безопасности и могут налаживать взаимодействие с партнерами по собственному усмотрению. ЕС же «незаконными ограничениями ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику», отметили в МИД, подчеркнув, что подобные действия являются прямым нарушением основополагающих норм международного права.