Медведев призвал США не пытаться «бездумно продвигать НАТО» на восток

«Россия предлагает США совместную работу над укреплением стратегической стабильности, исходя из принципа неразрывности и взаимосвязанности стратегических наступательных и оборонительных вооружений, как это зафиксировано в продлённом в прошлом году на 5 лет ДСНВ (договор между США и Россией взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений — ред.) Важно, чтобы и Вашингтон оставался верен этому курсу, был открыт для совместной работы с партнёрами, в том числе в рамках ключевых стратегических соглашений, а не пытался бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России», — написал Медведев у себя на Facebook.