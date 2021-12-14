Медведев призвал США не пытаться «бездумно продвигать НАТО» на восток
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США стоит быть более открытыми для работы по укреплению взаимоотношений с Россией и стратегической стабильности в мире. По его словам, США необходимо отказаться от попыток «бездумно продвигать НАТО на восток».
«Россия предлагает США совместную работу над укреплением стратегической стабильности, исходя из принципа неразрывности и взаимосвязанности стратегических наступательных и оборонительных вооружений, как это зафиксировано в продлённом в прошлом году на 5 лет ДСНВ (договор между США и Россией взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений — ред.) Важно, чтобы и Вашингтон оставался верен этому курсу, был открыт для совместной работы с партнёрами, в том числе в рамках ключевых стратегических соглашений, а не пытался бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России», — написал Медведев у себя на Facebook.
Медведев напомнил, что США в одностороннем порядке 20 лет назад вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, что привело «к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона» и «способствовало увеличению напряженности во всем мире», отметил бывший премьер. По его словам, выход США из договора стал стимулом для России по улучшению работы оборонно-промышленного комплекса.
«Выход США из Договора по ПРО закономерно привёл к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона, способствовал увеличению напряжённости во всём мире. Для нашей страны такая позиция американцев стала стимулом к улучшению деятельности оборонно-промышленного комплекса, созданию новых образцов вооружений. При этом Россия по-прежнему следует курсу на упрочение международной стабильности и безопасности», — написал Медведев.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин в ходе разговора подчеркнул «важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений», сообщала пресс-служба Кремля.