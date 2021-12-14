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Политика

Медведев призвал США не пытаться «бездумно продвигать НАТО» на восток

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США стоит быть более открытыми для работы по укреплению взаимоотношений с Россией и стратегической стабильности в мире. По его словам, США необходимо отказаться от попыток «бездумно продвигать НАТО на восток». 

«Россия предлагает США совместную работу над укреплением стратегической стабильности, исходя из принципа неразрывности и взаимосвязанности стратегических наступательных и оборонительных вооружений, как это зафиксировано в продлённом в прошлом году на 5 лет ДСНВ (договор между США и Россией взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений — ред.) Важно, чтобы и Вашингтон оставался верен этому курсу, был открыт для совместной работы с партнёрами, в том числе в рамках ключевых стратегических соглашений, а не пытался бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России», — написал Медведев у себя на Facebook.

Медведев напомнил, что США в одностороннем порядке 20 лет назад вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, что привело «к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона» и «способствовало увеличению напряженности во всем мире», отметил бывший премьер. По его словам, выход США из договора стал стимулом для России по улучшению работы оборонно-промышленного комплекса. 

«Выход США из Договора по ПРО закономерно привёл к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона, способствовал увеличению напряжённости во всём мире. Для нашей страны такая позиция американцев стала стимулом к улучшению деятельности оборонно-промышленного комплекса, созданию новых образцов вооружений. При этом Россия по-прежнему следует курсу на упрочение международной стабильности и безопасности», — написал Медведев.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин в ходе разговора подчеркнул «важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений», сообщала пресс-служба Кремля. 

Ранее по теме: Путин и Макрон обсудили вопрос гарантий безопасности со стороны НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных