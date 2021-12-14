ОАЭ приостановили переговоры с США по поставкам F-35
Объединенные Арабские Эмираты оповестили США о приостановке переговоров по покупке американских истребителей пятого поколения F-35, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя ОАЭ.
«ОАЭ сообщили США, что приостановят обсуждения по приобретению F-35. Технические требования, суверенные операционные ограничения, анализ затрат и выгод привели к переоценке», — говорится в сообщении.
При этом, по словам представителя ОАЭ, обсуждение поставок F-35 может возобновиться в будущем, «США остаются наиболее предпочтительным поставщиком передовых оборонных технологий для ОАЭ», — добавил представитель.
F-35 является истребителем пятого поколения разработки американской компании Lockheed Martin. Первый полет самолет совершил в 2006 г., он эксплуатируется в вооруженных силах США с 2015 г.
Французская Dassault Aviation ранее заключила контракт с ОАЭ на поставку 80 многоцелевых средних истребителей четвертого поколения Rafale F4.