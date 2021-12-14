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ОАЭ приостановили переговоры с США по поставкам F-35

Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты оповестили США о приостановке переговоров по покупке американских истребителей пятого поколения F-35, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя ОАЭ.

«ОАЭ сообщили США, что приостановят обсуждения по приобретению F-35. Технические требования, суверенные операционные ограничения, анализ затрат и выгод привели к переоценке», — говорится в сообщении.

При этом, по словам представителя ОАЭ, обсуждение поставок F-35 может возобновиться в будущем, «США остаются наиболее предпочтительным поставщиком передовых оборонных технологий для ОАЭ», — добавил представитель.

F-35 является истребителем пятого поколения разработки американской компании Lockheed Martin. Первый полет самолет совершил в 2006 г., он эксплуатируется в вооруженных силах США с 2015 г.

Французская Dassault Aviation ранее заключила контракт с ОАЭ на поставку 80 многоцелевых средних истребителей четвертого поколения Rafale F4.

Ранее по теме: Франция продаст ОАЭ 80 истребителей Rafale на $20 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных