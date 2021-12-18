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Россия вышла из Договора по открытому небу

Ведомости

Россия с 18 декабря не входит в состав государств - участников Договора по открытому небу (ДОН), который разрешает странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности. О том, что Россия вышла из ДОН, сообщил российский МИД.

Решение принималось «не без труда», а этот шаг сделан «в интересах укрепления международной безопасности», говорится в заявлении ведомства.

«Одним из весомых аргументов стало тогда участие в договоре США, которые выступали за транспарентность в военной области, но не спешили открывать свою территорию для применения мер доверия», — сообщает МИД России.

По данным ведомства, Россия в течение двух десятилетий провела 646 наблюдательных полетов над своей территорией и приняла 449 из 1580 выполненных в рамках договора полётов. Это наибольшее среди всех государств-участников количество миссий наблюдения, отмечает МИД.

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Несмотря на усилия России, договор «пал жертвой внутренней борьбы различных групп влияния в США, верх в которой взяли «ястребы».

«Возобладал курс Вашингтона на разрушение ранее достигнутых договорённостей в области контроля над вооружениями. Даже в этой ситуации, когда баланс интересов, прав и обязательств государств-участников уже оказался нарушен в результате выхода США из договора, российская сторона делала всё от неё зависящее для поиска возможных компромиссных решений», — объясняет МИД.

В ведомстве считают, что без участия США и России эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80%, сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба. Инициатором развала договора МИД называет США.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.

США вышли из договора в ноябре прошлого года. Тогда администрация бывшего американского президента Дональда Трампа пояснила, что поводом к этому стали «неоднократные нарушения» со стороны Москвы. Российская сторона данные обвинения опровергла.

МИД России объявил о выходе из договора следом за Вашингтоном 15 января этого года. 11 мая законопроект о его денонсации внес в Госдуму президент Владимир Путин. 12 мая российский МИД заявил о «последнем шансе» сохранить соглашение, а 7 июня президент подписал закон о выходе России из соглашения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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