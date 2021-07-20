Рябков рассказал о последствиях выхода России из Договора по открытому небу
Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) повлечет за собой пересмотр квот наблюдательных полетов, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Теперь о последствиях нашего выхода из ДОН. С практической точки зрения они в целом сопоставимы с последствиями выхода США. Речь идет о пересмотре квот наблюдательных полетов», — сказал Рябков в ходе выступления на конференции государств-участников Договора по открытому небу. Слова Рябкова опубликованы на сайте российского внешнеполитического ведомства.
О выходе России из договора российский МИД объявил 18 июня этого года. Фактическое прекращение участия Москвы в соглашении состоится 18 декабря 2021 г.
США вышли из договора в ноябре прошлого года. Тогда администрация бывшего американского президента Дональда Трампа пояснила, что поводом к этому стали «неоднократные нарушения» со стороны Москвы. Российская сторона данные обвинения опровергла.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.