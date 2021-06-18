МИД назвал дату выхода России из Договора по открытому небу

США вышли из договора в ноябре прошлого года. Тогда администрация бывшего американского президента Дональда Трампа пояснила, что поводом к этому стали «неоднократные нарушения» со стороны Москвы. МИД России, в свою очередь, объявил о выходе России из договора 15 января этого года. 11 мая законопроект о его денонсации внес в Госдуму президент Владимир Путин. 12 мая российский МИД заявил о «последнем шансе» сохранить соглашение. 7 июня президент подписал закон о выходе России из соглашения.