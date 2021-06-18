МИД назвал дату выхода России из Договора по открытому небу
Россия вместе с входящей с ней в Союзное государство Белоруссией выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря 2021 года, говорится в сообщении российского МИД.
«Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт 18 декабря с.г. Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию», — говорится в сообщении российского МИД.
Также Россия попросила государства-участники ДОН через 30 дней созвать конференцию с целью рассмотрения последствий выхода Москвы из соглашения. «Вся ответственность за развал договора лежит на США», — подчеркнули в российском МИД.
США вышли из договора в ноябре прошлого года. Тогда администрация бывшего американского президента Дональда Трампа пояснила, что поводом к этому стали «неоднократные нарушения» со стороны Москвы. МИД России, в свою очередь, объявил о выходе России из договора 15 января этого года. 11 мая законопроект о его денонсации внес в Госдуму президент Владимир Путин. 12 мая российский МИД заявил о «последнем шансе» сохранить соглашение. 7 июня президент подписал закон о выходе России из соглашения.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.