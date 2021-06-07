Путин подписал закон о выходе России из Договора по открытому небу
Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон был одобрен Госдумой 19 мая и Советом Федерации 2 июня.
США вышли из договора в ноябре прошлого года. Тогда администрация теперь уже бывшего американского президента Дональда Трампа пояснила, что поводом к этому стали «неоднократные нарушения» со стороны Москвы.
МИД России, в свою очередь, объявил о выходе России из договора 15 января этого года. 11 мая законопроект о его денонсации внес в Госдуму Путин. 12 мая российский МИД заявил о «последнем шансе» сохранить соглашение.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.