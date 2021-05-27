Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

МИД России подтвердил отказ США вернуться в Договор по открытому небу

Ведомости

США официально уведомили Россию, что отказываются возвращаться в Договор по открытому небу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского МИД.

Ранее о том, что администрация американского президента Джо Байдена уведомила Россию об отказе вернуться в Договор по открытому небу, сообщило Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме. По словам собеседников агентства, сообщивших информацию на условиях анонимности, об этом заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову рассказала заместитель госсекретаря Венди Шерман. Агентство отмечает, что такое уведомление сделано всего за несколько недель до запланированной на 16 июня встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве.

США вышли из договора в ноябре 2020 г. Поводом для выхода, по утверждению администрации прошлого американского президента Дональда Трампа, стали «неоднократные нарушения» со стороны Москвы. 15 января 2021 г. МИД России объявил, что Москва также начинает выход из соглашения. 11 мая законопроект о денонсации Договора по открытому небу внес в Госдуму президент России Владимир Путин. 12 мая российский МИД заявил о «последнем шансе» сохранить соглашение. 19 мая Государственная дума поддержала выход России из соглашения. 

Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.

Ранее по теме: Госдума одобрила выход России из Договора по открытому небу

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных