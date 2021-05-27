МИД России подтвердил отказ США вернуться в Договор по открытому небу

Ранее о том, что администрация американского президента Джо Байдена уведомила Россию об отказе вернуться в Договор по открытому небу, сообщило Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме. По словам собеседников агентства, сообщивших информацию на условиях анонимности, об этом заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову рассказала заместитель госсекретаря Венди Шерман. Агентство отмечает, что такое уведомление сделано всего за несколько недель до запланированной на 16 июня встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве.