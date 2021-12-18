Самолеты Минобороны России эвакуировали 200 человек из Афганистана

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул 15 августа. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.