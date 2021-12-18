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Самолеты Минобороны России эвакуировали 200 человек из Афганистана

Ведомости

Три самолета Ил-76 вылетели из Кабула, захваченного боевиками запрещенной в России террористической организации «Талибан». На борту находились граждане России, Киргизии и Афганистана — всего около 200 человек, сообщило в субботу Минобороны РФ.

«Три самолета военно-транспортной авиации, доставивших гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Среди граждан Афганистана, покинувших Кабул, были обучающиеся в вузах России студенты.

1 декабря Минобороны сообщило, что три военно-транспортных самолета Ил-76 прилетели в Кабул для эвакуации 380 россиян, граждан Киргизии и афганских студентов. Самолеты также доставили в Афганистан 36 т гуманитарного груза для жителей страны.

Эвакуация была организована по поручению президента России Владимира Путина, отмечало ведомство 18 ноября. 25 августа российские самолеты также вывезли из Афганистана около 400 человек.

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул 15 августа. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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