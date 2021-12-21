Подлодка «Петропавловск-Камчатский» запустила ракету в Японском море

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» меньше месяца назад пришла в главную базу Тихоокеанского флота в составе отряда кораблей, который совершил межфлотский переход с Балтийского на Тихоокеанский флот. В ТОФ «Петропавловск-Камчатский» — одна из первых дизель-электрических подводных лодок, которые могут нести на вооружении ракеты «Калибр».