Подлодка «Петропавловск-Камчатский» запустила ракету в Японском море
Дизельная подлодка «Петропавловск-Камчатский» провела успешный пуск крылатой ракеты «Калибр» в Японском море, сообщило Минобороны. Пуск проведен по наземной цели из подводного положения на расстоянии более 1000 км.
«Ракета поразила мишень на тактическом поле Сюркум в расчетное время. Дальность стрельбы составила более 1000 км. Выполнение пуска ракеты обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации флота», — говорится в сообщении министерства.
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» меньше месяца назад пришла в главную базу Тихоокеанского флота в составе отряда кораблей, который совершил межфлотский переход с Балтийского на Тихоокеанский флот. В ТОФ «Петропавловск-Камчатский» — одна из первых дизель-электрических подводных лодок, которые могут нести на вооружении ракеты «Калибр».