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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» запустила ракету в Японском море

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Дизельная подлодка «Петропавловск-Камчатский» провела успешный пуск крылатой ракеты «Калибр» в Японском море, сообщило Минобороны. Пуск проведен по наземной цели из подводного положения на расстоянии более 1000 км.

«Ракета поразила мишень на тактическом поле Сюркум в расчетное время. Дальность стрельбы составила более 1000 км. Выполнение пуска ракеты обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации флота», — говорится в сообщении министерства.

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» меньше месяца назад пришла в главную базу Тихоокеанского флота в составе отряда кораблей, который совершил межфлотский переход с Балтийского на Тихоокеанский флот. В ТОФ «Петропавловск-Камчатский» — одна из первых дизель-электрических подводных лодок, которые могут нести на вооружении ракеты «Калибр».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных