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МИД обязал дипломатов ряда стран проходить дактилоскопическую регистрацию

Ведомости

Дипломаты из 25 стран, в том числе из Австрии, Аргентины, Литвы, Саудовской Аравии и Сингапура, при въезде в Россию будут проходить государственную дактилоскопическую регистрацию, говорится в сообщении ведомства.

«На основе принципа взаимности указанное положение федерального закона будет распространяться также на сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, а также членов их семей», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Закон, предполагающий введение дактилоскопической регистрации при въезде в РФ иностранных граждан без цели трудовой деятельности и на срок, превышающий 90 календарных дней, вступает в силу 29 декабря.

МИД России провел мониторинг, по результатам которого была определена группа стран, на представителей которых будет распространяться обязанность сдавать дактилоскопию. В зависимости от категории паспортов владельцев это Австрия, Аргентина, Афганистан, Бенин, Гвинея, Дания, Джибути, Камерун, Ливан, Литва, Мавритания, Малайзия, Мали, Нигер, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Сомали, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того, Уругвай. Перечень этих государств может корректироваться «с учетом принципа взаимности», подчеркнули в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных