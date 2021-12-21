МИД обязал дипломатов ряда стран проходить дактилоскопическую регистрацию

МИД России провел мониторинг, по результатам которого была определена группа стран, на представителей которых будет распространяться обязанность сдавать дактилоскопию. В зависимости от категории паспортов владельцев это Австрия, Аргентина, Афганистан, Бенин, Гвинея, Дания, Джибути, Камерун, Ливан, Литва, Мавритания, Малайзия, Мали, Нигер, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Сомали, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того, Уругвай. Перечень этих государств может корректироваться «с учетом принципа взаимности», подчеркнули в ведомстве.