МИД обязал дипломатов ряда стран проходить дактилоскопическую регистрацию
Дипломаты из 25 стран, в том числе из Австрии, Аргентины, Литвы, Саудовской Аравии и Сингапура, при въезде в Россию будут проходить государственную дактилоскопическую регистрацию, говорится в сообщении ведомства.
«На основе принципа взаимности указанное положение федерального закона будет распространяться также на сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, а также членов их семей», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Закон, предполагающий введение дактилоскопической регистрации при въезде в РФ иностранных граждан без цели трудовой деятельности и на срок, превышающий 90 календарных дней, вступает в силу 29 декабря.
МИД России провел мониторинг, по результатам которого была определена группа стран, на представителей которых будет распространяться обязанность сдавать дактилоскопию. В зависимости от категории паспортов владельцев это Австрия, Аргентина, Афганистан, Бенин, Гвинея, Дания, Джибути, Камерун, Ливан, Литва, Мавритания, Малайзия, Мали, Нигер, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Сомали, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того, Уругвай. Перечень этих государств может корректироваться «с учетом принципа взаимности», подчеркнули в ведомстве.