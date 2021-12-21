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Кадыров обвинил Турцию в поддержке терроризма

Ведомости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Анкара «прикрывает террористов», которые совершили преступления в России и теперь «обливают грязью» руководство страны в интернете, и обратился в этой связи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Определитесь! Либо вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной. А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Такое высказывание глава Чечни сделал после того, как 10 декабря в турецком Кёрфезе открыли парк имени первого главы самопровозглашенной Ичкерии (признана террористической и запрещена в РФ) Джохара Дудаева. Последний был убит в 1996 г. у чеченского села Гехи-Чу.

Кадыров заявил, что в таком случае логично назвать один из парков Грозного в честь основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, который отбывает пожизненное наказание в одной из тюрем Турции. Глава Чечни также обратился к российскому Министерству иностранных дел (МИД) с просьбой принять упреждающие дипломатические меры против подобных действий Анкары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных