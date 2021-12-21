Кадыров обвинил Турцию в поддержке терроризма
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Анкара «прикрывает террористов», которые совершили преступления в России и теперь «обливают грязью» руководство страны в интернете, и обратился в этой связи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
«Определитесь! Либо вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной. А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Такое высказывание глава Чечни сделал после того, как 10 декабря в турецком Кёрфезе открыли парк имени первого главы самопровозглашенной Ичкерии (признана террористической и запрещена в РФ) Джохара Дудаева. Последний был убит в 1996 г. у чеченского села Гехи-Чу.
Кадыров заявил, что в таком случае логично назвать один из парков Грозного в честь основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, который отбывает пожизненное наказание в одной из тюрем Турции. Глава Чечни также обратился к российскому Министерству иностранных дел (МИД) с просьбой принять упреждающие дипломатические меры против подобных действий Анкары.