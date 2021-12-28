МИД назвал предварительную дату переговоров с США по гарантиям безопасности
Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, однако окончательной договоренности пока нет, заявил «РИА Новости» замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Ранее AFP сообщило со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России и США пройдут 10 января, России и НАТО — 12 января, а России и ОБСЕ — 13 января.
Окончательные договоренности по всем аспектам возможных переговоров с США и НАТО пока не достигнуты, сказал Рябков. «У нас нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются», — заявил дипломат.
Рябков отметил важность присутствия на переговорах высокопоставленных военных со стороны НАТО. Накануне в Минобороны России прошел брифинг для военных атташе стран альянса, где было указано на тревожные моменты в поведении западных стран.
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января, когда в Брюсселе пройдет плановая сессия военного комитета альянса на уровне начальников генштабов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что российская сторона получила предложение альянса и сейчас рассматривает его.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди предложений Москвы — исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины, а также не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны.
26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности военно-технический ответ России может быть «самым разным», он будет зависеть от предложений военных экспертов. Глава российского государства добавил, что свои предложения Россия направила не для того, чтобы «что-то забаллотировать и прекратить», а с целью достижения «дипломатического переговорного результата». По словам президента, переговоры по гарантиям безопасности пройдут в Женеве.