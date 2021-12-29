В ЛНР заявили о похищении военного украинскими силовиками

С 27 июля 2020 г. между Киевом, с одной стороны, и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, с другой стороны, действуют дополнительные меры по полному прекращению огня. В частности, они подразумевают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. С тех пор стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении этого режима. В Москве считают, что украинские военные готовятся к «силовому решению» проблемы Донбасса. В Киеве в ответ звучат утверждения о планах России напасть на страну.