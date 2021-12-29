В ЛНР заявили о похищении военного украинскими силовиками
Украинские диверсанты 27 декабря похитили военнослужащего самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в Народной милиции, которая выполняет функции вооруженных сил ЛНР.
В Луганске считают, что инцидент произошел у линии соприкосновения в Донбассе. Похищенного сотрудника Народной милиции увезли в неизвестном направлении. На месте происшествия были обнаружены следы борьбы и крови, что свидетельствует о том, что военного похитили с применением насилия, говорится в сообщении.
«По нашим данным, в настоящий момент в отношении похищенного военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие, а также используются запрещенные медикаменты для принуждения его к даче ложных показаний и создания доказательной базы, с целью оправдания преступных действий украинских боевиков», — заявили в ведомстве.
Ранее в среду офицер пресс-службы Народной милиции Александр Мазейкин заявил, что в Донбасс прибыла группа отдельного полка спецназначения украинских силовиков для организации провокаций.
Народная милиция заявляла 17 ноября, что украинские силовики захватили в плен другого военнослужащего ЛНР. Месяцем ранее в Луганске обвинили Киев в похищении представителя в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В Киеве утверждали, что наблюдатель был задержан, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР эту информацию опровергли.
С 27 июля 2020 г. между Киевом, с одной стороны, и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, с другой стороны, действуют дополнительные меры по полному прекращению огня. В частности, они подразумевают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. С тех пор стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении этого режима. В Москве считают, что украинские военные готовятся к «силовому решению» проблемы Донбасса. В Киеве в ответ звучат утверждения о планах России напасть на страну.