Мантуров назвал необоснованными претензии ЕС к России на 290 млрд евро
«Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей. Первое. Второе — когда мы говорим о санкциях: ну не мы их вводили. Значит, если вы ввели санкции, мы должны производить свое — так называемое импортозамещение, тогда какие к нам претензии?» —заявил Мантуров. Он отметил, что Россия не отказывается от полноценной кооперации и не ограничивает кооперацию с частными компаниями.
Ранее торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что импортозамещение, которое Россия ввела в ответ на санкции западных стран, якобы нарушает нормы ВТО и ставит работников и компании из США в невыгодное экономическое положение, потому что они не могут конкурировать с другими производителями на равных условиях внутри России.
ЕС, в свою очередь, подал жалобу в ВТО из-за российских правил в сфере госзакупок. Союз потребовал отменить или модифицировать несколько мер в сфере импортозамещения. Ущерб от политики импортозамещения ЕС оценил в 290 млрд евро. Россия с 2015 г. постепенно расширяла свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и льгот, которые призваны заменить использование иностранных товаров и услуг, отмечается также на сайте Европейской комиссии. Экономический эффект для компаний ЕС очень значителен, подчеркивается в сообщении.
Минэкономразвития России сообщило о том, что в рамках ранее проведенных с ЕС консультаций Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам России в рамках ВТО. «Будем защищать наши правила закупок в рамках соответствующих судебных процедур», — сообщили в министерстве.