Мантуров назвал необоснованными претензии ЕС к России на 290 млрд евро

«Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей. Первое. Второе — когда мы говорим о санкциях: ну не мы их вводили. Значит, если вы ввели санкции, мы должны производить свое — так называемое импортозамещение, тогда какие к нам претензии?» —заявил Мантуров. Он отметил, что Россия не отказывается от полноценной кооперации и не ограничивает кооперацию с частными компаниями.