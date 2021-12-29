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Политика

Мантуров назвал необоснованными претензии ЕС к России на 290 млрд евро

Ведомости

Претензии ЕС о нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО) необоснованны, потому что Москва не подписывала часть соглашения про госзакупки, заявил РБК министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей. Первое. Второе — когда мы говорим о санкциях: ну не мы их вводили. Значит, если вы ввели санкции, мы должны производить свое — так называемое импортозамещение, тогда какие к нам претензии?» —заявил Мантуров. Он отметил, что Россия не отказывается от полноценной кооперации и не ограничивает кооперацию с частными компаниями. 

Ранее торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что импортозамещение, которое Россия ввела в ответ на санкции западных стран, якобы нарушает нормы ВТО и ставит работников и компании из США в невыгодное экономическое положение, потому что они не могут конкурировать с другими производителями на равных условиях внутри России.

ЕС, в свою очередь, подал жалобу в ВТО из-за российских правил в сфере госзакупок. Союз потребовал отменить или модифицировать несколько мер в сфере импортозамещения. Ущерб от политики импортозамещения ЕС оценил в 290 млрд евро. Россия с 2015 г. постепенно расширяла свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и льгот, которые призваны заменить использование иностранных товаров и услуг, отмечается также на сайте Европейской комиссии. Экономический эффект для компаний ЕС очень значителен, подчеркивается в сообщении.

Минэкономразвития России сообщило о том, что в рамках ранее проведенных с ЕС консультаций Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам России в рамках ВТО. «Будем защищать наши правила закупок в рамках соответствующих судебных процедур», — сообщили в министерстве.

Ранее по теме: ЕС пожаловался в ВТО на политику импортозамещения в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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