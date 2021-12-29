Путин оценил последствия допуска белорусских предприятий к госзакупкам в РФ
Доступ предприятий Белоруссии к госзакупкам в России расширяет возможности компаний республики и повышает конкуренцию на российском рынке, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.
«Мне кажется, с нашей стороны тоже был хороший шаг — это допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий. Но и для нас на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Высокий уровень внутренней конкуренции, по словам главы российского государства, должен быть обеспечен, «в этом смысле это абсолютно осознанный шаг, который пойдет на пользу как Белоруссии, так и России».
В начале ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также военную доктрину и миграционную концепцию. Союзные программы предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.
Кроме того, страны договорились проводить общую макроэкономическую политику, интегрировать платежные системы и гармонизировать денежно-кредитную политику, а также сформировать совместные рынки нефти, газа и электроэнергии.