Путин оценил последствия допуска белорусских предприятий к госзакупкам в РФ

«Мне кажется, с нашей стороны тоже был хороший шаг — это допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий. Но и для нас на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».